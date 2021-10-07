Почти две трети жителей Петербурга не пользуются социальными привилегиями в полной мере

Согласно опросу СК «Росгосстрах жизнь», теми или иными социальными привилегиями пользуются 43% россиян. А 22% респондентов стараются получать всю возможную поддержку.

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При этом 57% респондентов ответили, что поддержкой не пользуются. Главным образом это жители Санкт-Петербурга (64%), Дальнего востока (61%) и Приволжья (61%). Из них каждый пятый (24%) не пытается оформить выплаты, так как не считает это необходимым.

Каждый третий (33%) опрошенный не знает о положенных ему мерах поддержки. Наименее информированы в вопросах социальной поддержки жители Южного (39%), Дальневосточного (37,5%) и Приволжского (37%) федеральных округов.

Лучше всего знают о причитающихся им льготах жители Северо-Западного (75%) и Центрального федеральных округов (71%), а также москвичи (71%).