На рынке в Кингисеппе торговали санкционными сметаной и сыром

По информации ivbg.ru, Арбитражный суд 5 октября принял решение наказать 23-летнюю предпринимательницу из Кингисеппа за торговлю санкционными продуктами в рамках иска от транспортной прокураты.

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Еще 28 мая сотрудники таможенного ведомства провели рейд по торговым точкам на рынке на улице Воровского в Кингисеппе. В одном из павильонов они нашли сыр, сметану и сливочное масло из Эстонии и Финляндии.

В отношении этих продуктов введены экономические меры регулирования. Всего в павильоне нашли 8,5 килограмма санкционной продукции. Предпринимательница оштрафована на 20 тысяч рублей.