В больницы Ленобласти закуплено современное медицинское оборудование

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 4 больницы разных районов Ленинградской области поступило дорогостоящее оборудование диагностики и лечения.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщается на сайте правительства Ленобласти.

По нацпроекту полностью обновлено оборудование отделений рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Ленинградской областной клинической больнице и Всеволожской КМБ. Также открыты отделения в Гатчинской КМБ и Тихвинской МБ.

Также медучреждения обзавелись внутрисосудистым ультразвуком и оборудованием для физиологического измерения значимости стеноза. Такое оборудование позволило вывести высокотехнологичную медицинскую помощь ленинградцам на новый уровень.

После поставки медицинского оборудования только во Всеволожской больнице уже проведено более 220 исследований внутрисосудистой визуализации и 150 физиологических измерений значимости стеноза коронарных артерий.