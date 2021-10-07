На участках семи трасс Ленобласти 8 октября проведут дорожный ремонт

В Ленинградской области продолжается ремонт дорожного полотна. В грядущие сутки под ограничение движения попадут участки семи трасс области. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

– км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

– км 28-22 левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;

– км 25 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

– км 42,14 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

– км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

– км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

– км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Магистральная»:

– км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

– км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;

– км 105-116 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

– км 0-37, ТрР ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;

– км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

– км 0-12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

– км 44-76 (ст.напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

– км 42-44 ограничение скорости движения на Псков с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).