Мини-ТЭЦ «Шушары» продадут на аукционе за 65 млн рублей

Российский аукционный дом проведет торги на право владения тепловой электростанцией в Шушарах. Стартовая цена составит 65 млн рублей.

Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Необычный лот появился на сайте Российского аукционного дома.

Мини-ТЭЦ расположена по адресу 3-й Бадаевский проезд, дом 6А. Общая площадь помещений здания составляет более 1,3 тыс. «квадратов». В описании лота указано, что объект предназначен для автономного обеспечения тепло- и электроэнергией собственных производственных нужд и нужд окружающих предприятий.

Максимальная тепловая мощность мини-ТЭЦ составляет 10,14 МВт, а электрическая — 5,5 МВт. Радиус охвата тепловой энергией объекта составляет 1,5—2 км, а электричеством — до 10 км.