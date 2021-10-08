Лжесоцработница украла сбережения у 82-летней пенсионерки из Киришей

По информации ivbg.ru, 7 октября в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Киришах задержана 33-летняя безработная из деревни Глажево. Ее подозревают в краже из квартиры 82-летней местной жительницы.

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Пенсионерке она представилась соцработником, рассказала историю про выборы и якобы положенные пожилым людям специальные пособия. Когда незнакомка покинула квартиру, хозяйка обнаружила пропажу 12 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.