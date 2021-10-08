Пенсионер из Глебычево так крепко поспал, что забыл, где оставил свою Mazda CX5

По информации ivbg.ru, 7 октября в полицию Выборгского района обратился 73-летний пенсионер из поселка Глебычево. У него угнали серебристую Mazda CX5.
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29.09.2021 468
Автомобиль нашелся возле парикмахерской.
Позже мужчина вспомнил, что ездил стричься, а вернуться домой решил пешком. Автомобиль он сам оставил возле заведения. Дома лег спать. Сон был долгим и крепким, а проснувшись, он запамятовал, где оставил иномарку.