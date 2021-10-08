В Волховском районе бездомных животных отловят, стерилизуют и вакцинируют

В октябре животных без владельцев в Волховском районе будут отлавливать, ставить на учет, стерилизовать и вакцинировать. Отлов будет проводиться 11, 15, 21, 26 и 27 октября.

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После медицинских процедур и чипирования животных вернут в прежнюю среду обитания.

Заявки на отлов животных без владельцев по конкретным адресам принимаются в письменной форме в волховской администрации.