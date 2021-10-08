Автомобили загорелись на парковке в Петербурге – фото

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 8 октября в 09:08 в экстренны службы сообщили о пожаре на проспекте Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, где загорелись две машины.

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По информации ivbg.ru, у автомобиля марки Nissan выгорел моторный отсек, а у стоящего рядом автомобиля марки Mercedes-Benz – кузов.

По словам местных жителей, пожарные прибыли быстро. Огонь потушен менее чем за 30 минут. О отстрадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: vk.com/spb_today