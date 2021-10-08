В Петербург пытались ввезти 52 тонны апельсинов с личинками

В Большом порту Петербурга не пропустили крупную партию цитрусовых, заражённых личинками средиземноморской плодовой мухи.

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора в пятницу, 8 октября.

Апельсины везли из Аргентины для петербургской торговой сети. При досмотре было выявлено, что во фруктах ползают личинки опасного карантинного насекомого. Лабораторный анализ подтвердил факт заражения товара. В итоге партию цитрусовых развернули в обратном направлении.

Ранее мы писали, что порядка 800 смартфонов пытались провезти через таможенный пост в Петербурге. Документов у владельцев серьезной партии электроники не нашлось.