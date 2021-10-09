Стало известно, где на 9 октября зафиксированы 266 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 266 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 октября.
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08.10.2021 87
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+7), Ефимовский (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Курковицы (+2), Терпилицы (+1), Торосово (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Лашковицы (+1), Калитино (+1), Жилгородок (+1).
- Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+1), Паша (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+20), Кудрово (+10), Янино-1 (+5), Щеглово (+1), Сертолово (+5), Осельки (+1), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+4), Старая (+3), Романовка (+5), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Павлово (+1), Рахья (+1), Верхние Осельки (+1), Кальтино (+2), Керро (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Первомайское (+3), Ольшаники (+1), Селезнево (+4), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Цвелодубово (+1), Соколинское (+1), Пальцево (+1), Житково (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Никольское (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+1), Белогорка (+1), Ивановка (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Пижма (+1), Дружная Горка (+1), Малые Борницы (+1), Кобринское (+1), Дони (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Большое Кузёмкино (+1), Касколовка (+1).
- Киришский район: Кириши (+21), Кусино (+2).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1), Горы (+1), Приладожский (+1), Назия (+1), Павлово (+1), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Шамокша (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+2), Келози (+1), Пеники (+1), Копорье (+1), Дубочки (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Торковичи (+1), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Скреблово (+1), Поддубье (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+4), Вознесенье (+2), Кипрушино (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+8).
- Сланцевский район: Сланцы (+10), Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+13), Ганьково (+1), Паголда (+1), Цвылево (+2).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+6), Тельмана (+2), Никольское (+2), Трубников Бор (+1), Ушаки (+1), Поркузи (+1).