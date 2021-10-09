Со 2022 года на улице Рубинштейна за парковку придется платить круглосуточно

Городской Комитет по транспорту 8 октября провел совещание по расширению зоны платной парковки в Центральном районе.

Платная парковка на одной из главных барных улиц Северной столицы работает с декабря 2020 года, но только в дневное время – с 08:00 до 20:00. Здесь есть 104 места для автомобилей, в том числе 11 локаций для инвалидов.

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Районные власти уверены, что расширение платной парковки урегулирует транспортные потоки и обеспечит приоритет общественному транспорту.