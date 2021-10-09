Воровка под видом соцработника украла 60 тысяч рублей у 85-летней пенсионерки из Волхова

По информации ivbg.ru, 8 октября около 14:00 в полицию Волховского района обратилась 85-летняя жительница Волхова.

Вам будет интересно В Москве задержан угонщик из Тольятти, укравший с помощью эвакуатора автомобиль в Петербурге По информации ivbg.ru, по подозрению в похищении автомобиля в Санкт-Петербурге на Казанском вокзале задержан 28-летний житель Тольятти. Его доставили в Северную столицу для проведения следственных... 09.10.2021 96

К ней в квартиру на улице Молодежной пришли неизвестная и представилась сотрудницей социальной службы. В руках визитерша держала традиционные тетрадь и ручку.

Когда гостья ушла, хозяйка обнаружила пропажу 60 тысяч рублей из шкафа. По факту кражи возбуждено уголовное дело.