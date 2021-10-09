Алексей Брицун показал самый высокий водопад в Ленобласти и рассказал, как его найти

Глава администрации Волховского района Алексей Брицун рассказал о Горчаковщинском водопаде. Выйти к нему можно, если свернуть к реке недалеко от указателя Горчаковщина.

После этого необходимо пройти по тропинке сквозь чащу леса, которая приведет в это удивительное место.

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Алексей Брицун сообщил, что вода падает всего с четырехметровой высоты. Однако именно этот водопад считается самым высоким в Ленинградской области и впадает в реку Волхов.