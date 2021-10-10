В России увеличат максимальное пособие по безработице

Размер максимального пособия по безработице в 2022 году увеличится на 662 рубля и составит 12 792 рубля, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, – 12 792 рубля. Соответствующий проект постановления представлен для общественного обсуждения», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2021 году размер максимального пособия составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

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Условия предоставления пособия остаются прежними: после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Минимальная величина пособия сохранится на уровне 2021 года.

Ранее В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря 2021 года.