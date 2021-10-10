В Петербурге кабан разбил дверь в супермаркете и скрылся – видео

Автор: Гузель Галимова
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В Приморском районе Петербурга дикий кабан разбил дверь в супермаркете.

Инцидент произошел днем 9 октября в магазине «Окей» на улице Савушкина. На записи видеонаблюдения видно, как животное сначала мечется по парковке, а затем на полном ходу влетает в магазин и разбивает стеклянную дверь. После он вновь выбегает на парковку и скрывается в неизвестном направлении.

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10.10.2021 100
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