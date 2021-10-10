Заболевшим гриппом и COVID-19 грозит высокий риск смерти

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может привести к развитию осложнений и утяжелить протекание обоих болезней.
Первые случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 были зафиксированы еще в январе 2020 года в Китае. У пациентов в организме обнаружили коронавирус и грипп типа А или В. Болезнь у них протекала в более тяжелой форме.
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Как сообщает РИА Новости, последствия двойного инфицирования довольно опасны. Течение обоих заболеваний становится более тяжелым, у пациентов увеличивается риск серьезных осложнений вплоть до энцефалита и смертельного исхода.
Риск летальности при одновременном заболевании увеличивается в 6 раз. При этом возбудители гриппа и коронавируса начинают «помогать» друг другу, усиливая заразность каждого.