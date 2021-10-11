В Мурино освободили похищенную беременную женщину – вымогатель 10 млн рублей задержан  

Еще 2 октября в полицию с заявлением о пропаже 35-летней беременной жены обратился житель деревне Большие Колпаны Гатчинского района. Также пропал ее BMW 320. Машину вскоре нашли со снятыми госномерами.

Ранее ему пришло сообщение на WhatsApp с номера супруги. Она просила срочно собрать 10 миллионов рублей. После этого ушла со связи.

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Установлено, что женщину похитили. Запрошенные 10 миллионов рублей – это выкуп, который 10 октября мать похищенной привезла в Калининский район Санкт-Петербурга. Похитителя задержали в его автомобиле «Волга».

Похищенная женщина найдена живой в квартире дома № 9 на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино. Похититель рассказал следователям, что выкрал женщину из-за денежного долга ее мужа.

В ближайшее время редакция ivbg.ru опубликует больше подробностей похищения.