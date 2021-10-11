Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом

ПЦР-тест известного российского шоумена оказался положительным. Артист жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке днем, 11 октября. Как стало известно, певец несколько дней занимался самолечением, но результата это не дало — ПЦР показал положительный результат.
Врачи оценивают состояние 72-летнего Валерия Яковлевича как среднетяжёлое.
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04.10.2021 189