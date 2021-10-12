В Сосновом Бору готовятся к строительству ледовой арены

Автор: Сергей Агутин
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Специалисты завершают разработку проектно-сметной документации сосновоборского Ледового дворца. Строительство приурочено к 95-летию Ленинградской области и 50-летию Соснового Бора.

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Фото: vk.com/grazhdanesb

Выполнила первые два этапа: инженерные изыскания и эскизный проект. В нем учтены пожелания жителей Соснового Бора. Сосновоборский ледовый дворец не будет иметь аналогов в Ленинградской области.

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09.10.2021 167

На арене смогут кататься желающие, будут проводиться спортивные мероприятия по хоккею и фигурному катанию. Также будут работать тренажерный, хореографический и гимнастический залы.

Государственная экспертиза проекта назначена на 2021 год.

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