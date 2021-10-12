На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 октября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Вам будет интересно
В Колпинском районе Санкт-Петербурга завершили снос последних зданий квартала на проспекте Ленина. На их месте появятся новые жилые дома. Об этом...
28.09.2021 1942
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 35-41 левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в РП;
- км 75-79 ограничение скорости движения в направлении СПБ с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 4-5 ограничение скорости движения на Кировск с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
- км 98-99 ограничение скорости движения на Кировск с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт;
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 482-486 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд №1 к г. Выборгу км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ.
А-181 «Магистральная»:
- км 95-124 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, нанесение дорожной разметки;
- км 75-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-10 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, мойка СБО от грязи и пыли;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 0-12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 44-76 (ст. напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 43-44 ограничение скорости движения на Псков с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.