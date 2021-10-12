Из Агалатово на «Сортавалу» машины поедут по хорошей дороге

«Ленавтодор» заключил контракт на ремонт участка трассы Песочное — Киссолово от Агалатово до федеральной трассы А-121 «Сортавала».

В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожникам предстоит обновить почти четыре километра полотна, уложив два слоя асфальта. Ранее о ремонте этого участка просили местные жители.

Трасса Песочное — Киссолово соединяет Сертолово и Агалатово с «Сортавалой».

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Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».