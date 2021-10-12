Похитителя беременной женщины из Гатчинского района поместили под стражу

Суд согласился с ходатайством следователей об аресте похитителя беременной женщины, который требовал за нее выкуп в 10 млн рублей.

Об этом стало известно вечером, 12 октября. Соответствующая информация размещена на сайте Следственного Комитета по Ленинградской области. Предварительно известно, что мужчина пробудет под стражей до 3 декабря 2021 года.

О резонансном случае мы писали ранее. В ночь с 1 на 2 октября в деревне Большие Колпаны в Гатчинском районе Ленинградской области пропала беременная 35-летняя женщина. В полицию обратился ее муж-предприниматель.

Вечером он получил сообщение на WhatsApp с номера супруги, в котором она просила как можно скорее собрать 10 миллионов рублей. После на связь она не выходила.

Спустя неделю пострадавшую удалось вызволить из рук похитителя и вымогателя.