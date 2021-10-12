Авиационный фугас весом в 250 кг подняли со дна реки в Волхове

Неразорвавшееся «эхо войны» обнаружили во время работ в фарватере реки Волхов.

Как стало известно порталу 47news, днем, 12 октября во время работ в фарватере реки Волхов баржа зацепила неизвестный металлический предмет. Как выяснилось, препятствием оказался неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны.

Снаряд временно разместили на борту судна. В ГУ МЧС России по Ленобласти уже поступила информация о найденном снаряде. Снаряд на полигон вывезут сотрудники МЧС.