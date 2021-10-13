В Кировском районе ищут подрядчика для транспортировки отходов за 776 млн рублей

АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» объявило электронный аукцион на услуги по сбору отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования, в Кировском районе.

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Начальная стоимость контракта – 776,8 млн рублей. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит транспортировать отходы IV-V класса опасности на полигон ЗАО «Промотходы».

Работа зависит от погодных условий. При температуре +4 °C и ниже мусор будут утилизировать один раз в три дня. При +5 °C и выше – ежедневно.