На подозреваемого в педофилии актера Струкова завели уголовное дело о склонении детей к употреблению алкоголя

Как сообщал ivbg.ru, еще в апреле 2021 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга задержал актера Никиту Струкова по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
А 13 октября стало известно о том, что в отношении Струкова возбудили еще одно уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Следствие полагает, что 62-летний актер из Санкт-Петербурга в период с 2018 по 2019 год неоднократно склонял несовершеннолетних к употреблению алкоголя.
Редакция ivbg.ru напоминает: в рамках дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетних Никиту Струкова подозревают в том, что он с октября 2019 года по январь 2021 года совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения.