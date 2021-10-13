На подозреваемого в педофилии актера Струкова завели уголовное дело о склонении детей к употреблению алкоголя

Как сообщал ivbg.ru, еще в апреле 2021 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга задержал актера Никиту Струкова по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

А 13 октября стало известно о том, что в отношении Струкова возбудили еще одно уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

Вам будет интересно «Банковский кредит на киллера»: Рассказываем все подробности дела петербуржца, заказавшего убийство жены за 1 млн рублей Как сообщал ivbg.ru, 11 октября около 18:00 возле АЗС «Роснефть» на Кубинской улице в Санкт-Петербурге задержан 54-летний мужчина, работающий контролером... 12.10.2021 230

Следствие полагает, что 62-летний актер из Санкт-Петербурга в период с 2018 по 2019 год неоднократно склонял несовершеннолетних к употреблению алкоголя.

Редакция ivbg.ru напоминает: в рамках дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетних Никиту Струкова подозревают в том, что он с октября 2019 года по январь 2021 года совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения.