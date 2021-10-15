Спортивный праздник собрал 108 учеников из 18 школ Ленобласти в Кировске

Автор: Кира Нагорная
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На Региональном спортивном фестивале Российского движения школьников ребята соревновалась в эстафете, отжимании, метании дротиков и прыжках на скакалке.

Школьники
Фото: lenobl.ru

На фестивале прошло награждение финалистов ленинградского конкурса «Чемпион среди нас». Победителей и призеров соревнования поздравила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее сборная России по борьбе заняла первое место на Чемпионате мира по общему числу медалей. Также команда из Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике

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