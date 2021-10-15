После публикаций в СМИ о травмировании ребенка в Кудрово СК завел уголовное дело

В минувшие сутки ivbg.ru стало известно о несчастном случае, случившимся с 4-летним ребенком во Всеволожском районе. Из-за неисправности карусели в детском саду, мальчик травмировал руку.
По последним данным СКР по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Неустановленное должностное лицо из числа администрации допустило оказание образовательной услуги, не отвечающей требованиям безопасности, — указано в сообщении ведомства.
Насколько серьезную травму получил ребенок, пока не известно. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.
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