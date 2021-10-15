Более 600 тысяч жителей Ленобласти привились от COVID-19

По данным на 15 октября, прививку от коронавируса сделали 603 125 жителей Ленобласти.

За последние сутки прививку получили 5 207 человек, из них 1 173 завершили вакцинацию. Всего в регион поставлено 906 551 комплектов вакцин.

При этом всего лишь 3-5% привитых от COVID-19 заболели после вакцинации, болезнь у них протекала в более легкой форме.

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Напомним, в Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с 15 ноября посетителям для входа в театры, кино, бассейны и фитнес-залы необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов.