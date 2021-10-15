При этом болезнь протекала в более легкой форме, об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал Александр Дрозденко.

«Есть позиция Роспотребнадзор, что привитые, если и болеют (по областной статистике, 3-5% от всех привитых), то в более легкой форме, а также не являются активными носителями вируса для заражения других. Повторяю, я не вирусолог», — пишет Дрозденко.

При этом он отметил, что ежедневно общается с большим количеством людей. Для их и своей безопасности, он прошел ревакциницию и привился от гриппа. Кроме того, ему постоянно приходится предоставлять ПЦР-тест.

«Так что на данный момент я безопасен для окружающих», — заключил глава региона.

Тем временем в Ленобласти В Ленобласти зафиксирован рост внебольничных пневмонией. Только за последние сутки COVID-19 обнаружен у 292 человек.