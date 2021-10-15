В Петербурге начались испытания шестой вакцины от COVID-19 «Бетувакс»

В Петербурге начались испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс», разработанной Институтом стволовых клеток человека.

Первые 170 добровольцев уже получили первую дозу препарата. Клинические испытания проводятся на базе Санкт-Петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева.

Напомним, в Росси сейчас зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра эпидемиологии имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор», «КовиВак» от Центра имени Чумакова.

В Ленобласти тем временем прививку от коронавируса сделали 603 125 человек.