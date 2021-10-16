Рост продолжается: стало известно, где 16 октября зафиксированы 298 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 298 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 октября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+8), Ефимовский (+1).

Волосовский район: Волосово (+3), Бегуницы (+2), Каськово (+1), Торосово (+2), Курск (+1), Клопицы (+1), Арбонье (+1), Рабитицы (+2).

Волховский район: Волхов (+5), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+16), Всеволожск (+3), Кудрово (+8), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+4), Щеглово (+1), Сертолово (+2), им. Морозова (+3), Старая (+2), Токсово (+6), Романовка (+1), Бугры (+8), массив Гарболово (+1), Агалатово (+1), им. Свердлова (+2), Пери (+1), Рахья (+1), Куйвози (+1), Лупполово (+1), Рапполово (+1), Верхние Осельки (+1), Стеклянный (+2), ДНП Медное (+1), Бриллиант (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+12), Гончарово (+1), Первомайское (+1), Рощино (+4), Советский (+2), Советский (+2), Светогорск (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+2), Красный Холм (+1), Черкасово (+1), Токарево (+1), Высоцк (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+12), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Изора (+1), Коммунар (+4), Шпаньково (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Лампово (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+2), Дружная Горка (+2), Семрино (+1), Покровка (+1), Карташевская (+1), Мины (+1), Мыза-Ивановка (+1), Вопша (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Усть-Луга (+3), Вистино (+1), Пулково (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+17), Кусино (+2).

Кировский район: Кировск (+7), Шлиссельбург (+1), Синявино (+2), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Янега (+3).

Ломоносовский район: Низино (+1), Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+2), Горбунки (+1), Пеники (+1), Разбегаево (+1), Лангерево (+1), Сойкино (+1).

Лужский район: Луга (+4), Дзержинского (+2), Почап (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+5), Вознесенье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+5), Сосново (+2), Петяярви (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8), Овсище (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+15), Ганьково (+1), Горка (+1), СНТ №2 Кайвакса (+1), Красава (+1).

Тосненский район: Глинка (+1), Нурма (+1), Тосно (+4), Тельмана (+2), Никольское (+4), Ульяновка (+2), Ушаки (+1), Войскорово (+1).