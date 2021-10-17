Ленинградцев 18 октября ожидает прохладная погода с дождями и мокрым снегом

В понедельник, 18 октября, в Ленобласти снова ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Как передает МЧС по Ленобласти днем, 17 октября, в регионе пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер ночью будет юго-западного и западного направления, а днем западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до+5 градусов, днем — от +2 до +7 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.