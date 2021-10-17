Опрос: каждый шестой россиянин завидует своему начальству

Основные поводы для зависти у подчиненных вызвал уровень зарплаты и условия работы.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Большинство респондентов (78 % женщин и 76 % мужчин) заявили, что не испытывают зависти ни к коллегам, ни к своим начальникам. При этом 16 % от общего числа опрошенных признались, что все-таки испытывают чувство зависти. Среди «завистников» больше оказалось мужчин, чем женщин. Еще 7 % россиян указали, что испытывают зависть не к начальству, а к коллегам. В этой категории оказалось больше женщин.

Среди главных причин для зависти респонденты называют высокие зарплаты (80 %), хорошие условия труда у коллег (30 %), более гибкий график (29 %) и более высокая должность (27 %). Также россиян расстраивает отсутствие возможности работать удаленно, получать регулярные премии и работать над интересными проектами.