Баскетбольный «Зенит» одержал победу над «Локомотив-Кубанью» в матче лиги ВТБ

Встреча закончилась со счётом 106:79 в пользу «Зенита».

Баскетбольный «Зенит» разгромил «Локомотив-Кубань» в выездном матче Единой лиги ВТБ. Встреча закончила со счётом 106:79 в пользу петербуржцев, рассказал портал 78.

Первую четверть игры команды провели в равной борьбе, сине-бело-голубым удалось немного вырваться вперёд во второй десятиминутке, а затем и нарастить своё преимущество. Заключительные десять минут на характер матча уже никак не повлияли и целиком остались за «Зенитом».