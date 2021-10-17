Баскетбольный «Зенит» одержал победу над «Локомотив-Кубанью» в матче лиги ВТБ

Встреча закончилась со счётом 106:79 в пользу «Зенита».
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Локомотив-Кубань» в выездном матче Единой лиги ВТБ. Встреча закончила со счётом 106:79 в пользу петербуржцев, рассказал портал 78.
Первую четверть игры команды провели в равной борьбе, сине-бело-голубым удалось немного вырваться вперёд во второй десятиминутке, а затем и нарастить своё преимущество. Заключительные десять минут на характер матча уже никак не повлияли и целиком остались за «Зенитом».
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