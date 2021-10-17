Баскетбольный «Зенит» одержал победу над «Локомотив-Кубанью» в матче лиги ВТБ

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Встреча закончилась со счётом 106:79 в пользу «Зенита».

Баскетбольный «Зенит» разгромил «Локомотив-Кубань» в выездном матче Единой лиги ВТБ. Встреча закончила со счётом 106:79 в пользу петербуржцев, рассказал портал 78.

Первую четверть игры команды провели в равной борьбе, сине-бело-голубым удалось немного вырваться вперёд во второй десятиминутке, а затем и нарастить своё преимущество. Заключительные десять минут на характер матча уже никак не повлияли и целиком остались за «Зенитом».

Вам будет интересно
Баскетбольный "Зенит" одержал победу над "Локомотив-Кубанью" в матче лиги ВТБ Петербург, Локомотив кубань, Зенит, ВТБ, бескетбол
Ленинградцев 18 октября ожидает прохладная погода с дождями и мокрым снегом
В понедельник, 18 октября, в Ленобласти снова ожидаются осадки в виде мокрого снега.  Как передает МЧС по Ленобласти днем, 17 октября, в...
17.10.2021 36
Автор