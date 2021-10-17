Движение на участках восьми трасс Ленобласти будет ограничено 18 октября

В Ленинградской области продолжается дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость в понедельник, 18 октября.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 672-673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия;

км 0-5 (Тосно) ограничение скорости в сторону СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;

— подъезд № 1 к г. Выборг км 0+062-5+752 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 45-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 15-16 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена СБО;

— км 44-76 (старое напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 44-45 ограничение скорости движения на Псков с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

-км 4-5 ограничение скорости движения на Большую Ижору с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов);

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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