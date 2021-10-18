В России запустили онлайн-счетчик вакцинации от COVID-19

На портале стопкоронавирус.рф запустили интерактивный счетчик вакцинации от коронавируса.

Он показывает сколько людей получили первый компонент вакцины, и тех, кто уже полностью закончил прививочный курс. Показатель коллективного иммунитета доступен как для всей России, так и для каждого региона в отдельности.

Также на портале отображается тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по России, так и в регионах.

Данные будут обновляться еженедельно.

По данным на 15 октября, прививку от коронавируса сделали 603 125 жителей Ленобласти. При этом всего лишь 3-5% привитых от COVID-19 заболели после вакцинации, болезнь у них протекала в более легкой форме.