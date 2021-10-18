Семьям проживающих в России иностранцев разрешили въезд в страну

МИД России объявил о снятии эпидемиологического запрета на въезд родственникам иностранцев, которые проживают в нашей стране. Такие ограничения вводились ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, получить разрешение на въезд могут супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные, а также опекуны и попечители. При оформлении документов им нужно будет предъявить копию документа, подтверждающего родство.

Ограничение было снято несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба, за последние сутки по всей стране было выявлено 34 303 новых случая заражения и 997 летальных исходов. Это абсолютные максимумы за все время с начала пандемии.