Семейная пара с детьми застряла на машине в лесу в Волховском районе

В субботу, 16 октября, семейная пара с двумя детьми застряли в лесу рядом с сельским поселением Хваловское в Волховском районе Ленобласти.

Семья из четырех человек отправилась в лес, но по пути домой машина застряла в лесном массиве. В итоге, на помощь пришли спасатели из отряда Новой Ладоги. Никто не пострадал.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.