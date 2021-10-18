Семейная пара с детьми застряла на машине в лесу в Волховском районе

В субботу, 16 октября, семейная пара с двумя детьми застряли в лесу рядом с сельским поселением Хваловское в Волховском районе Ленобласти.
Семья из четырех человек отправилась в лес, но по пути домой машина застряла в лесном массиве. В итоге, на помощь пришли спасатели из отряда Новой Ладоги. Никто не пострадал.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.
Вам будет интересно
Тайну его гибели предстоит раскрыть следователям. По информации телеграмм-канала Mash на Мойке, 23-летнего Алексея Малышева обнаружили полуголого возле гаражей в Никольском...
18.10.2021 101