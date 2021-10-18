Стали известны причины смерти киберспортсмена, найденного полураздетым в Никольском

Как сообщал ivbg.ru, 23-летнего Алексея Малышева обнаружили в луже крови, без обуви и по пояс голым возле гаражей в Никольском, доставили в Гатчинскую больницу, но не смогли спасти. Стали известны причины смерти молодого человека.

По информации ivbg.ru, у ныне умершего молодого человека диагностировали сотрясение головного мозга, которое привело к отеку, сильную кровопотерю и шок.

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Алексей Малышев был капитаном студенческой команды Политеха. Выступал в дисциплинах Dota 2, CS: GO, PUBG Mobile и другим. Побеждал во всероссийских и международных чемпионатах.