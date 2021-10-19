Мужчину с ожогами увезли в больницу после пожара в Токсово

Пожар охватил частный дом, расположенный в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти. Горели пять квадратных метров кровельных перекрытий.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной поздно вечером 18 октября. Через 40 минут возгорание было ликвидировано.
По предварительной информации, из-под горящей крыши спасатели эвакуировали 59-летнего мужчину с ожогами. Его госпитализировали. Проводится проверка.
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18.10.2021 401