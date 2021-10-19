Более 180 тонн мусора собрали и вывезли с мыса Кюренниеми в Выборгском районе

Субботник стал частью работ по благоустройству побережья.

Субботник на мысе Кюренниеми провели дирекция особо охраняемой природной территории Ленобласти и активисты областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Всего было собрано и вывезено 200 кубических метров мусора — это более 180 тонн.

В будущем мыс Кюренниеми, бухта Желтая и прилегающая к ней территория станут региональной особо охраняемой природной территорией Ленобласти. А экотропу в «Кюренниеме» обустроят силами России и Финляндии. Бюджет проекта — около 424 тыс. евро.

На днях в Ленобласти открыли 28-й экологическую тропу на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесные дали». Всего де по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.