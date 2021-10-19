Последствия осеннего снегопада на дорогах Ленобласти убирают 100 единиц спецтехники

Дорожные службы региона работают в усиленном режиме, водителей предупреждают о необходимости строго соблюдать скоростной режим.

В Ленобласти сегодня, 19 октября, выпал снег, об этом жители сообщили в соцсетях. Они выкладывают в Сеть фотографии припорошенных снегом деревьев, травы и автомобилей.

Отметим, что в ближайшие трое суток осадки в виде мокрого снега возможно продолжатся, при этом температура воздуха ночью местами опустится до -5 градусов.

Напомним, что для водителей работает «горячая линия» «Ленавтодора» 8(812)251-42-84. Также дорожники на связи с жителями в паблике «Дороги Ленинградской области» ВК и @dorogi_lo в инстаграме.

На региональных дорогах Ленобласти появились «умные» аншлаги с QR-код, по которому можно считать информацию о времени и сроках проведения ремонтных работ. На сайте “Ленавтодора” работает интерактивная карта, на которой в режиме реального времени можно проследить за работой техники, узнать показания дорожных метеостанций и места концентрации ДТП.