Выборгский парк «Монрепо» отреставрируют к лету 2022 года

На данный момент, реставрация выполнена на 90%.

Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский район посетил парк «Монрепо». Губернатор дал оценку продвигающимся работам и рассказал, что парк будет отреставрирован к началу туристического сезона — в мае-июне 2022 года.

Фото: ЛенТВ24

Работы в парке начались в конце 2017 года. Реставрация парковых сооружения выполнена на 90% — это касается Усадебного дома и Библиотечного флигеля. Также отреставрированы парковые ворота с гербом баронов Николаи, восстановлен плодовый топиарный сад, источник «Нарцисс», мосты на «Елисейских полях», пирсы и долина «Розенталь».