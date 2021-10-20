Под Выборгом поссорились два водителя. А подстрелили невиновного пассажира

По информации ivbg.ru, 19 октября около 17:30 в полицию Выборгского района сообщили о ранении 45-летнего жителя Кудрово. Из его груди врачи извлекли предмет, похожий на пулю от травматического пистолета.

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По словам пострадавшего, он 19 октября вызвал такси, чтобы доехать из Кудрово в Выборг. На вызов прибыл автомобиль Lada Granta.

Километрах в 30 от пункта назначения таксист поссорился с водителем белого «ВАЗ-2114». Тот открыл огонь из пистолета по автомобилю обидчика и попал в пассажира. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.