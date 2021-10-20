Ленобласть и Армения договорились о сотрудничестве в сфере добровольчества

Молодежь двух стран будет вместе развивать сотрудничество в сфере добровольчества и поисковой работе

Договоренности об этом были достигнуты на VIII Российско-армянском межрегиональном форуме.

«Мы готовы делиться опытом, который у нас есть. И уже сейчас существуют площадки для обмена знаниями разных стран и регионов. Так, в 2022 году мы будем рады приезду поисковых отрядов Армении», ― поделилась планами член делегации РФ, председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева.

Отметим, что Ленинградская область на протяжении 30 лет активно работает в рамках Всероссийской Вахты памяти (первая «Вахта» в регионе была проведена в 1990 году). В 2020 году поисковые работы в рамках проекта «Всероссийская вахта Памяти» прошли в 16 районах 47 региона. За 2020 год поисковым отрядам удалось обнаружить и захоронить 3254 советских воина, погибших в годы cоветско-финской и Великой Отечественной войн. Из них 64 были опознаны.