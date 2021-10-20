Первые корпуса «Щегловской усадьбы» сдадут в эксплуатацию до конца года

Уже 20 ноября должна начаться итоговая проверка Госстройнадзора на «Б»-корпусах жилого комплекса «Щегловская усадьба» во Всеволосжком районе Ленобласти.

20 октября состоялся штаб по завершению строительства ЖК «Щегловская усадьба». Зампред правительства Ленобласти Евгения Барановского отметил, что подрядчик работает в достаточно сжатом графике. И сейчас стоит задача — передать дольщикам именно то, что они покупали у прежнего застройщика, поэтому дома будут достроены в строгом соответствии с исходным проектом.

Сейчас на «Б»-корпусах завершается отделка квартир, а также работы по теплоизоляции труб в подвалах и подключению конечных устройств электрики и сантехники.

Ввод в эксплуатацию четырех «Д»-корпусов намечен на конец августа 2022 года. Сейчас строители выполняют там электромонтажные работы, делают стяжку полов, шпаклевку стен и потолков, устанавливают подоконники и откосы. Постоянное отопление будет запущено к концу ноября.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.