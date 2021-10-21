В Сосновом Бору чоповцы избили человека — видео

Причина нападения остается неизвестной.

В телеграм-канале Пингвин появилось видео, на котором трое сотрудников ЧОПа Есаул избивают мужчину. Действие происходит в городе Сосновый Бор.

По словам авторки видео, парня избивают за то, что он якобы просто пришел к брату.

По итогу парня жестко задержали.