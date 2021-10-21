В Сосновом Бору чоповцы избили человека — видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Причина нападения остается неизвестной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В телеграм-канале Пингвин появилось видео, на котором трое сотрудников ЧОПа Есаул избивают мужчину. Действие происходит в городе Сосновый Бор.

По словам авторки видео, парня избивают за то, что он якобы просто пришел к брату.

По итогу парня жестко задержали.

Вам будет интересно
В Киришах двое мужчин избили девушку в кафе
В Киришском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые избили девушку. Инцидент произошел вечером 5 октября. Патрульные получили информацию, что...
07.10.2021 269
Автор