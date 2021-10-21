Власти обяжут банки сообщать россиянам об их долгах

В Госдуме хотят в законодательном порядке обязать банки, а также микрофинансовые организации производить расчет показателя предельной долговой нагрузки (ПДН). И, в случае тяжести долговой нагрузки, предупреждать заемщика.

Как пишут «Известия», согласно задумке парламентариев, это нужно делать для каждого россиянина, который решил взять потребительский кредит, сумма которого начинается от 10 тысяч рублей. В случае его превышения, заемщиков нужно ставить в известность.

Уже известно, что данный законопроект, который был разработан при поддержке Центробанка, рассмотрят в Госдуме в октябре.

Суть в следующем: ПДН наглядно показывает заемщику, какая часть дохода будет направляться на погашение задолженности. Предположительно, подобное нововведение позволят россиянам здраво оценивать свои возможности, а также задуматься о необходимости кредита.