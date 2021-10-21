Александр Бастрыкин выслушал жалобы жителей Всеволожского района на местных следователей

Автор: Гузель Галимова
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи выслушал жителей Всеволожского района Ленобласти, которые пожаловались на работу местных следователей. На приеме также присутствовали руководитель отдела и сотрудники.

Бастрыкин выслушал мать мужчины, тело которого было обнаружено в сгоревшем автомобиле в СНТ «Пери-2» в феврале 2019 года. По ее словам, уголовное дело возбудили, спустя два года после трагедии. А следователь Мегрелов долго игнорировал данное происшествие.

Еще один житель не согласен с версией следствия о самоубийстве племянника в ноябре 2019 года. Тело мужчины было обнаружено с огнестрельным ранением. Родственники уверены, что его убили. Бастрыкин выслушал заявителей, чья квартира пострадала при взрыве дома во Всеволожске в ноябре 2020 года. И другие случаи.

По каждому случаю Александр Бастрыкин дал распоряжения ответственным лицам. По итогам личного приема он отметил общие низкие показатели работы Всеволожского следственного отдела и высказал готовность вновь общаться с жителями района в случае необходимости.

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Напомним, поводом для разбирательств стала история с гибелью мужчины после отравления газом в частном доме в Ленобласти. Пенсионерка пожаловалась Бастрыкину на всеволожского следователя Владислава Мегрелова. Она заявила, что он не хочет принимать ее версию смерти сына. После этого глава СК поручил провести служебную проверку работы следователей и сделал Мегрелову такой публичный выговор, что тот попал в больницу.

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